РИАМО - 24 дек. В Орехово-Зуеве после благоустройства, которое длилось с 2017 года по 2019 год, открыли парк Победы, на реализацию всех этапов проекта было потрачено 337 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Концепция благоустройства парка Победы подразумевает создание масштабной зоны притяжения для всего города Орехово-Зуево, которая включает в себя возможность разнопланового проведения досуга», - говорится в сообщении.

По всей длине протяжения парка вдоль набережной сделаны пешеходные дорожки, что создает условия комфортного перемещения в зоне жилой застройки.

Молодое поколение привлечет крупнейший скейт-парк, запроектированный с учетом современных технологических решений. Планируется, что он заинтересует не только жителей Орехово-Зуева, но людей из соседних городов, так как аналогов такой спортивной группы поблизости не имеется.

В парке созданы все условия для проведения массовых мероприятий, дополнительным плюсом для привлечения жителей является расположение в центральной части парка плоскостного фонтана, который не затрудняет транзитное перемещение по территории, он всегда пользуется большой популярность среди детей.

«В этом году завершили второй этап благоустройства парка Победы в Орехово-Зуеве. В парке обустроены волейбольная и баскетбольная площадки, появились два павильона фудкорта, столы для настольного тенниса и игры в шахматы, места для занятий фитнесом и йогой. Также обустроена площадка для выгула собак, установлены камеры видеонаблюдения», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В результате первого этапа благоустройства территорию очистили от сухостоя и мусора, также обустроили 11 тысяч квадратных метров пешеходных зон, установили фонтан, теннисные столы, детские игровые площадки и зону воркаута.