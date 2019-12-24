РИАМО - 24 дек. «Мособлгаз» газифицировал деревню Старые Кузьменки городского округа Серпухов в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Протяженность новых сетей составила более 7 километров. Жители 81 частного и двух многоквартирных домов смогут подключиться к газу.

«Как отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, первичная газификация отдаленных населенных пунктов Подмосковья – одна из приоритетных задач предприятия», — говорится в сообщении.

Согласно программе газификации в 2019 году «Мособлгаз» введет в эксплуатацию 51 газопровод общей протяженностью 211 километров. Около 10 тысяч жителей Подмосковья смогут подключиться к газу.