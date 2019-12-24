РИАМО - 24 дек. На территории новой Москвы жительнице отказывали на протяжении долгого времени в захоронении ветерана ВОВ, эту информацию проверят следователи, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Информация об инциденте появилась в СМИ.

«В статье указывается, что жительница столицы более трех месяцев не может похоронить свою бабушку, которая являлась ветераном ВОВ и труженицей тыла», - сказала Иванова.

По ее словам, ветеран скончалась еще в сентябре 2019 года. Она просила родственников похоронить ее на кладбище на территории новой Москвы, где было ранее куплено место.

Иванова добавила, что сотрудники кладбища, несмотря на предъявленные документы, отказали родственнице, сказав, что прежняя администрация кладбища не предоставила сведения о продаже участка.

Сейчас следователи проводят проверку информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.