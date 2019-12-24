РИАМО - 24 дек. В столице в новогоднюю ночь будут курсировать более 6 тысяч единиц общественного транспорта, специально украшенных к празднику, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Украшать к Новому году общественный транспорт – добрая традиция Москвы. В этом году праздничную атмосферу в городе будут создавать свыше 6 тысяч празднично украшенных трамваев, автобусов, электробусов, такси и поездов метро», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что во вторник в парк «Мосгортранса» поступил 300-й электробус. Всего в городе этот транспорт курсирует по 18 маршрутам. В следующем году планируется увеличить количество электробусов вдвое, до 600 штук.

Во вторник на маршруты уже вышли 100 электробусов и трамваев с праздничной иллюминацией. 25 декабря на Таганско-Красно­прес­ненской линии метро запустят новогодний состав «Еж».

В поездах метро уже звучат поздравления известных артистов — Веры Брежневой, Леонида Агутина, Басты, Надежды Бабкиной и других. На основных магистралях города поздравления будут транслироваться на 177 информационных табло ЦОДД.

К празднику также выпустят новогодние билеты «Единый», праздничные карты и брелоки «Тройка».