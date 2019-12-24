РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. «ЗиО-Подольск» подписал договор с казахской компанией «QAZAQ ЖЕР-ҚҰРЫЛЫС» на разработку, изготовление и поставку котла-утилизатора со вспомогательным оборудованием для парогазовой установки «Актобе ТЭЦ», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Подольский машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» подписал договор с казахской компанией «QAZAQ ЖЕР-ҚҰРЫЛЫС» на разработку, изготовление и поставку котла-утилизатора со вспомогательным оборудованием для парогазовой установки «Актобе ТЭЦ», - говорится в сообщении.

Проект осуществляется в рамках программы расширения «Актобе ТЭЦ» со строительством газовой турбины с котлом-утилизатором. Котел-утилизатор «ЗиО» предназначен для выработки перегретого пара заданных параметров и подогрева добавочной воды перед деаэратором за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинной установки SGT-800 (Siemens). Его работа позволит обеспечить дополнительную электрическую и тепловую мощность станции.

«ЗиО» по условиям договора предоставляет полный цикл работ, включая услуги по техническому надзору за монтажом, участвует в пусконаладочных работах котла и сдаче оборудования в эксплуатацию.

Группа компаний «ЗиО» является одним из лидеров российского энергетического машиностроения с вековой историей. Специалистами предприятия спроектировано и изготовлено около 80 котлов-утилизаторов для тепловых станций крупных российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, городов Подмосковья, Урала, Сибири, а также хорватской теплоцентрали «Сисак».