РИАМО - 24 дек. На информационном сайте проекта «Мегабак» жители Подмосковья могут узнать о работе пунктов Recycle Depot, принимающих коммунальные отходы для вторичной переработки, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Мегабак» – уникальная для России площадка, предназначенная для сдачи жителями во вторичную переработку старой бытовой техники, мебели, одежды, спила деревьев, ламп и прочих сухих бытовых коммунальных отходов», - сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Пользователи сайта мегабак.рф могут получить информацию о действующих площадках «Мегабака», а также о перспективных площадках в Московской области. Кроме этого, на сайте размещена информация о том, какой вид отходов идет в конкретные предприятия по переработке вторичного сырья.

«Уверен, что сайт мегабак.рф научит подмосковных жителей правильно сдавать отходы на вторичную переработку», — добавил Велиховский.

На сайте также можно найти рекомендации, в каком виде лучше сдавать коммунальные отходы, и варианты продукции, которая получается из переработанных отходов. Информация будет регулярно обновляться, исходя из развития проекта и информационных запросов жителей Подмосковья.

Проект «Мегабак» создан для сбора крупногабаритных отходов, где под каждый вид выделен свой контейнер. На сегодня открыт первый проект в Рошале, в конце года появится второй - в Балашихе. В начале следующего года аналогичная система сбора отходов будет запущена еще в нескольких населенных пунктах. Впоследствии проект будет масштабирован на все городские округа Московской области.

Recycle Depot - площадки от 0,5 до 2 гектаров, на которых установлены контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Забирать отходы будут перерабатывающие предприятия. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо.

Площадки «Мегабак» станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на снижение объемов вывоза мусора на полигоны минимум в два раза и на увеличение доли перерабатываемых отходов.