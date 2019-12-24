РИАМО - 24 дек. Музей-заповедник П.И. Чайковского в подмосковном Клину отпразднует 125-летие со дня основания концертом, который состоится 25 декабря, в концерте примут участие лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В концертном зале 25 декабря соберутся друзья музея и его коллектив, чтобы вместе отпраздновать юбилейную дату. Приветственные телеграммы и адреса направили министр культуры РФ Владимир Мединский, президент ICOM RUSSIA, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов», — говорится в сообщении.

Музей также поздравили президент Союза музеев России, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, народный артист СССР Владимир Спиваков, народный артист России Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Михаил Плетнев и другие деятели культуры и искусства.

В концерте примут участие лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, народный артист России Александр Рудин, заслуженный артист России Александр Тростянский, солисты театра «Геликон-опера» и многие другие.

Перед концертом гости смогут посетить выставку «Дом-музей П.И. Чайковского: вчера, сегодня, завтра». Экспозиция рассказывает историю уникального памятника русской музыкальной культуры через архивные документы и экспонаты, начиная с завещания П.И. Чайковского до самых последних пополнений коллекции. Среди них - костюм Принца-Щелкунчика, принадлежавший Цискаридзе, подаренный им музею в ноябре этого года.

Музейный комплекс представляет собой мемориальный дом и парк с усадебными постройками, современный депозитарий для хранения музейных коллекций, выставочные пространства, концертный зал на 300 мест, центр музейной педагогики, территории усадеб Демьяново, Майданово и Фроловское. Музей сегодня – это центр изучения, сохранения и популяризации творческого наследия композитора.