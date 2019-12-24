РИАМО - 24 дек. Ученики Центра молодежного и инновационного творчества «БиномНьютона» из Химок одержали уверенную победу в первенстве по робототехнике «Робот для жизни», которое ежегодно проводится под эгидой МВТУ имени Баумана и компании «КРОК», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Подмосковные ребята с большим отрывом от соперников заняли первое и второе места в соревнованиях, получив 350 и 156 баллов, результат ближайших преследователей – 83 балла», – говорится в сообщении.

Это одно из самых значимых и ожидаемых соревнований года среди юных робототехников. Отличительной особенностью этого соревнования является специфика заданий, задачу ребята узнают в момент соревнования, этот факт полностью исключает возможность получения каких-либо подсказок, советов, помощи извне, и наиболее точно показывает уровень подготовки и знаний соревнующихся.

ЦМИТ «Бином Ньютона» совместно с управлением по образованию города Химки также выступил организатором областных соревнований по техническому творчеству «Кубок Бинома. Зимние робоигры».

Школьники и дошколята из Химок, Раменского, Солнечногорска, Фрязина, Котельников, Мытищ, Одинцова и других городов соревновались по направлениям: Робототехника, 3D моделирование, программирование и ментальная арифметика. Активное участие в мероприятии приняли ЦМИТ «Призма» города Котельники, ЦМИТ «Ноосфера» города Фрязино, ЦМИТ «Эврика» города Солнечногорск. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 человек.

«Московская область становится одним из главных центров развития робототехники, которая является одним из наиболее востребованных направлений в Подмосковных ЦМИТах, а также в других образовательных центрах региона. Результаты, которые демонстрируют ребята как на федеральном, так и на международном уровне, говорят о том, что в Московской области внедрены лучшие образовательные практики в этой сфере», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что сегодня в регионе создается база для развития промышленного роботостроения – одного из наиболее перспективных направлений развития современной промышленности.

Хромов также напомнил, что ранее четверо подмосковных ребят из Раменского и Мытищ заняли первые места на Всемирной олимпиаде роботов World robot olympiad. Он также отметил, что регион продолжает программу развития ЦМИТ, оказывая поддержку в запуске таких проектов в муниципалитетах области.