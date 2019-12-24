РИАМО - 24 дек. Новый тематический поезд «Московский предприниматель» запустили во вторник в столичном метро, состав будет курсировать по Кольцевой линии полгода, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Запуск поезда состоялся в электродепо «Красная Пресня». Информацию об истории бизнеса в Москве и городских мерах поддержки предпринимательства смогут узнать более 3 миллионов пассажиров.

«Именной состав «Московский предприниматель» проносит пассажиров через все эпохи Москвы – от купеческих ярмарок до инновационных технопарков. Предпринимателям и тем, кто только собирается заняться бизнесом, он доступным языком рассказывает о мерах поддержки, оказываемой столичными властями», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что пассажиры состава также узнают о том, как Москва развивается благодаря инновациям и технологическому прогрессу.

Новый поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов. Стены состава украсили полезными советами, разнообразным информационным контентом и актуальной инфографикой о мерах поддержки бизнеса. Более детально изучить информацию и перейти на соответствующие ресурсы позволят QR-коды.

«Поезд «Московский предприниматель» стал последним новым тематическим поездом, который мы запускаем в этом году. Он будет курсировать полгода. За шесть месяцев его смогут увидеть более 3 миллионов человек, кто пользуется Кольцевой линией», – отметила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она добавила, что во вторник в продажу поступили тематические «Тройки», посвященные предпринимательству. Их можно приобрести в кассах и в новых автоматах по продаже билетов на центральных станциях метро.