РИАМО - 24 дек. Зарайский кремль пользовался большой популярностью среди туристов в этом году, особенно экскурсии по кремлю и музею, интерактивная программа «Во что играли на Руси», где посетители знакомились со 101 способом игры в волчок, кубарем и калечиной-малечиной, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

Детям больше всего понравился квест «Тайны Зарайского кремля». Взрослые посетили выставочные проекты «В кругу друзей» к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, совместный проект Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» и ГЦТМ им А.А. Бахрушина «Голубкина и театр».

«Также привлекла внимание выставка «Забытый образ. Зарайская Жар-птица», на которой впервые представлен традиционный женский зарайский костюм, ушедший из обихода в начале XIX века», - говорится в сообщении.

Были организованы и семейные мероприятия, которые тоже пользовались популярностью. Так, семейный фольклорно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом» в сравнении с прошлым годом собрал в два раза больше посетителей. Он проходил в первую субботу июля на территории усадьбы Достоевских в Даровом.

Мероприятие было направлено на возрождение усадебной жизни, культурной среды и народных традиций XIX века через фольклор, игры, музыку и народные ремесла.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» — один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая.

Зарайский памятник архитектуры XVI века — единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль, который располагается на месте уникальной верхнепалеолитической стоянки.