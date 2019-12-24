РИАМО - 24 дек. Этой ночью в Подмосковье местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров, в таких метеоусловиях водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Туман сохранится до 10:00 25 декабря. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог», — говорится в сообщении.

Водителям транспортных средств следует строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, не забывать использовать противотуманные фары и фонари. Также стоит отказаться от лишних перестроений и обгонов.