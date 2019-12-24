РИАМО – 24 дек. Состояние художественного руководителя столичного театра «Современник», актрисы Галины Волчек оценивается как стабильное, сообщает Газета.ru.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Волчек, которая 19 декабря отпраздновала свое 86-летие, экстренно доставили в одну из московских клиник.

«По словам врачей, ситуация стабильная. Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе», — говорится в официальном обращении «Современника».

В театре добавили, что худрука госпитализировали с легочным заболеванием 23 декабря.

Галина Волчек родилась в 1933 году. В 1955 году она окончила школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. Уже в следующем году она вместе с группой других выпускников, среди которых были Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала студию молодых актеров. Именно эта студия через некоторое время трансформировалась в театр-студию «Современник». С 1972 года Волчек являлась главным режиссером театра «Современник», а с 1989 года — его худруком.