РИАМО - 24 дек. Госадмтехнадзор Подмосковья за год проверил свыше 21 тысячи контейнерных площадок, в порядок привели 1920 площадок, ликвидировали более 900 навалов мусора на прилегающих к площадкам территориях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Стало возможным наблюдать за утилизацией мусора по телефону. Внедрено и активно используется мобильное приложение «RM-инвентаризация», которое позволило инспекторам освидетельствовать на предмет соответствия стандартам 21276 контейнерных площадок в Подмосковье», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По итогам надзора приведено в порядок 1920 контейнерных площадок, ликвидировано более 900 навалов твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на прилегающих к контейнерным площадкам территориях.

Проведены засады по пресечению сброса мусора в ночное время, задержаны водители, которым назначены административные штрафы. Организован контроль за состоянием контейнерных площадок, в том числе за их приведением к соответствию установленным требованиям.

Ежедневно осуществляется контроль работы горячих линий региональных операторов. Кроме того, инспекторы контролируют заключение договоров на вывоз коммунальных отходов. Так, по состоянию на конец декабря 2019 года в Подмосковье 99,8% юридических лиц и 99% садовых некоммерческих товариществ заключили договоры на утилизацию отходов.

«С 1 мая 2019 года Госадмтехнадзор Московской области начал осуществлять региональный государственный экологический надзор. Так, ведомство проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным стандартам. Также Госадмтехнадзор проверяет на контейнерных площадках наличие серых и синих баков для раздельного сбора мусора», - напомнил Баженов.

Он добавил, что важной составляющей работы также является выявление контейнеров для сбора мусора, находящихся в труднодоступных для подъезда специальной техники местах. В работе принимают участие также представители органов местного самоуправления и регионального оператора.