РИАМО - 24 дек. Два новых детских сада на 80 детей каждый откроют на улице Твардовского в подмосковной Балашихе в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Министерством имущественных отношений Московской области совместно с администрацией городского округа проработаны два земельных участка площадью 0,3 гектара и 0,5 гектаров для этих целей», - говорится в сообщении.

Проект будет финансироваться из федерального, областного и муниципального бюджетов. В 2020 году будет подготовлена проектная документация и начнется строительство. Завершение работ запланировано на 2021 год.

«Подмосковье динамично развивается – появляются новые жилые кварталы, увеличивается население округов, в связи с чем чувствуется нехватка детских учреждений – как дошкольных, так и образовательных. Минмособлимущество с администрациями муниципальных образований Подмосковья проводит большую работу по отбору подходящих участков и оформлению земли, чтобы в городах становилось больше школ и детских садов, а значит, и комфорта для детей и взрослых», - отметил министр имущественных отношений региона Владислав Коган.