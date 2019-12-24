РИАМО - 24 дек. В Московской области создано 589 точек доступа к порталам госуслуг, в том числе шесть цифровых МФЦ, за 2019 год сотрудники МФЦ провели более 650 тысяч консультаций по подаче документов в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Специализированные офисы «Мои документы» открыты в Егорьевске, Коломне, Королеве, Мытищах, Раменском и Талдомском городских округах. Цифровые МФЦ оборудованы местами для работы с единым порталом госуслуг и региональным порталом госуслуг Подмосковья. Сотрудники центров оказывают консультации и помощь при получении электронных услуг, регистрации в ЕСИА», – говорится в сообщении.

Наиболее популярные темы обращений – выдача социальных карт жителя Московской области, компенсация ЖКХ, назначение пособия на ребенка, обеспечение питанием беременных женщин, а также получение архивной информации и выдача транспортных карт «Стрелка».

Региональная сеть МФЦ насчитывает 125 офисов, 252 территориально обособленных структурных подразделения, что суммарно составляет 1994 окна приема заявителей. Ежегодно в офисы «Мои документы» Подмосковья обращаются 22 миллиона граждан.