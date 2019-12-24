РИАМО - 24 дек. В Москве привлекли к административной ответственности рэпера, который перекрыл Новый Арбат для съемок клипа, а также других участников съемки, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина идет по проезжей части улицы Новый Арбат в сопровождении барабанщиц и видеооператора. Также в съемках были задействованы автомобили. Все это привело к значительным затруднениям в движении транспорта. По данному факту было начато административное расследование, полиция приняла меры по установлению личностей нарушителей правил дорожного движения.

«Сегодня, 24 декабря 2019 года, 23-летний гражданин добровольно явился в 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», - говорится в сообщении.

Правонарушителя доставили в ОМВД России по району Арбат, где в отношении него составили административный протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Молодого человека задержали на 48 часов. Административный материал направят для принятия решения в суд.

Кроме того, в отношении шести водителей автомобилей Mercedes, которые участвовали в съемках, сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».

В настоящее время сотрудники столичной полиции продолжают административное расследование и работу по установлению личностей остальных правонарушителей.