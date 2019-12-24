РИАМО - 24 дек. «Мособлгаз» газифицировал деревню Назарьево городского округа Шаховская в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Протяженность новых сетей составила 7 километров. Жители почти 100 частных домов смогут подключиться к газу», - говорится в сообщении.

По словам главы АО «Мособлгаз» Дмитрия Голубкова, одна из приоритетных задач компании - первичная газификация отдаленных населенных пунктов Подмосковья.

В этом году в Шаховской уже газифицировали деревни Дулепово, Дор и Волочаново, подключить газ смогли более 1,1 тысячи жителей.