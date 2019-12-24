РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в ходе проверки представители администрации выявили повреждения дороги на улице Суворова, собственникам вручат предписание об устранении недостатков, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск во вторник провели комиссионное обследование состояния примыкания и проезда от проезжей части улицы Суворова до металлобазы, расположенной вблизи дома №2А на улице Суворова. В обследовании приняли участие сотрудники Территориального управления Климовска, дорожного надзора ОГИБДД по Подольску, комитета по дородному хозяйству и транспорту, а также правообладатели прилегающих земельных участков.



«В ходе осмотра выявили, что подъездная дорога находится в ненормативном состоянии, имеются выбоины и ямы, большое количество случайного мусора. Также установлено, что на парковке у здания на улице Суворова, 2А отсутствуют парковочные карманы для инвалидов и появились неровности на дорожном покрытии. По итогам осмотра будет составлен протокол и вручены предписания собственникам участков о необходимости приведения подъездных путей в нормативное состояние», - говорится в сообщении.



Обследования продолжат на регулярной основе. Ранее проверили территорию, прилегающую к объектам ООО «Легран» и АЗС «Газпромнефть» на улице Индустриальная, где после выданных предписаний устранили выбоины на дороге.