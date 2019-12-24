РИАМО - 24 дек. Уличные театральные представления и концерты, мастер-классы и каток ждут гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» на площади Славы в столичном районе Кузьминки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 18:00 25 декабря и 7 января гости площадки смогут увидеть представление «Вредные советы» актерского коллектива «Заячий стон». Артисты работают в юмористическом жанре, в их репертуаре – известные произведения, переосмысленные в ироничной манере», – говорится в сообщении.

Театр марионеток «Кит» порадует зрителей своей интерактивной постановкой 27 декабря в 17:00. Лучшие кукольные спектакли из разных городов России можно будет посмотреть благодаря проекту «Золотая маска в городе».

Яркий спектакль «Карнавал» петербуржского театра «Кукольный дом» пройдет 1 января в 20:00. Представление «Белая шубка для зайчонка» Чувашского государственного театра кукол состоится 4 января в 16:00. Ульяновский театр кукол 6 января в 18:00 покажет трогательную сказочную историю «Умка»

Также в программе много фольклорной музыки. 28 декабря в 18:00 выступит ансамбль казачьей песни «Кладезь», 29 декабря в 13:00 на сцену выйдет фольклорный коллектив «Оберег», сочетающий в своих выступлениях сибирские песни, обрядовый фольклор и элементы народного театра. 2 января в 20:00 гостей ждет выступление группы «Крапива».