РИАМО - 24 дек. На Юбилейном проспекте в Химках выявили и снесли самовольно построенный торговый павильон, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«На одной из центральных улиц городского округа Химки - Юбилейном проспекте - на земельном участке общей площадью порядка 120 квадратных метров собственником без разрешительной документации был возведен объект торгового назначения. Совместно с администрацией городского округа Химки была проведена работа по выявлению и сносу самовольного строения», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

За два года на территории городского округа выявили 58 объектов незавершенного строительства, 51 из них был построен самовольно. Уже снесено или приведено в соответствие 18 объектов, что составляет 31% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена в 2020 году.

На сегодняшний день в Подмосковье выявлено порядка 1750 недостроев, 55% которых – это самовольно возведенные объекты. За два года ликвидировано 845 объектов незавершенного строительства.

Гордиенко отметил, что самовольные строения представляют угрозу для людей, поскольку эти конструкции небезопасны.