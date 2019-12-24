РИАМО – 24 дек. Начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-лейтенанта Александра Кизлыка арестовали на два месяца, при обыске у него нашли золотые слитки, элитные часы и около 80 миллионов рублей, сообщает Газета.ru.

«Кизлыку предъявлены обвинения по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Как считает следствие, генерал-лейтенант за взятки помогал уйти от ответственности контрабандистам валюты. Кроме того, в результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные. По словам следователя, эта версия подтверждается показаниями свидетелей из числа сотрудников ФТС», — говорится в сообщении.

Кизлык по решению Басманного суда Москвы арестован до 22 февраля 2020 года. Свою вину он не признает. Вместе с Кизлыком 23 декабря были задержаны его заместитель Алексей Серебро, а также заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.