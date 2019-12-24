РИАМО - 24 дек. Народному артисту России Николаю Цискаридзе вручили премию профессионального признания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина за вклад в продвижение русского языка, говорится в сообщении пресс-службы института.

«Николай Цискаридзе – один из самых известных артистов русского балета, блестящий педагог, руководитель Академии Вагановой. Николай Максимович продвигает российскую культуру и русский язык. Несмотря на то, что балет является искусством невербальным, он воспитывает в своих студентах бережное отношение к русскому языку и пиетет к грамотной русской речи», – отметила ректор института Маргарита Русецкая.

Сам Цискаридзе отметил, что очень рад награждению. По его словам, русский язык всегда был для него очень дорог, поэтому работая ректором Академии Вагановой, он всегда занимает строгую позицию в вопросе изучения русского языка иностранными студентами.

«Приехали в Россию? Будьте любезны говорить на русском языке. Вы здесь учитесь? Хотите русский балет – только на русском», – сказал Цискаридзе.

Премия профессионального признания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина вручается ежегодно за вклад в распространение, сохранение, преподавание или изучение русского языка во всем мире.

Лауреаты премии – видные государственные и общественные деятели, известные ученые и педагоги, а также СМИ, которые реализовали с Институтом Пушкина совместные программы в сфере русского языка, получившие общественное признание.