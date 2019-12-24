РИАМО – 24 дек. Стали известны самые популярные коты с 2010 по 2019 годы, рейтинг возглавил кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из-за лишнего веса, сообщает Газета.ru.

Рейтинг подготовила компания «Медиалогия». Топ составили по принципу заметности событий и сообщений, которые были посвящены конкретному коту. За основу взяли период с января 2010 года по декабрь 2019 года.

«На первом месте кот Виктор, совершивший перелет из Москвы во Владивосток, несмотря на свой вес. Далее следуют рыжая кошка-гурман Матроскина, которая съела морепродукты в аэропорту Владивостока на 60 тысяч рублей, и эрмитажный кот Ахилл, ставший предсказателем ЧМ по футболу», — говорится в сообщении.

Далее в рейтинге следует кот Мостик, который стал талисманом строителей Крымского моста. Замыкает пятерку лидеров кот Бари Алибасова по кличке Чуча.

Также в число наиболее популярных попали кот Бегемот, живущий в музее Булгакова, кот-наркокурьер из Тульской колонии, кот Ларри из резиденции британских премьеров, кошка главы Чечни Рамзана Кадырова и кот-моряк Сергей Иванович, участвующий в походе российских кораблей к Сирии.

Топ замыкает кот, из-за которого россиянин, имеющий пожизненный запрет на въезд в Швецию, попытался незаконно проникнуть в эту страну и забрать питомца из приюта.