РИАМО - 24 дек. Подмосковный Главгосстройнадзор совместно с администрацией городского округа Клин осмотрели реконструированный блок «В» детской школы искусств имени П. И. Чайковского на улице Захватаева, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В рамках реконструкции была увеличена площадь детской школы искусств. После завершения всех строительно-монтажных работ площадь блока «В» составляет 3,4 тысячи квадратных метров», – отметил первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлан Алборов.

Заказ на проведение работ сделала администрация городского округа Клин.

В рамках реконструкции в школе искусств были оборудованы административные помещения, малый и большой залы хореографии, выставочный зал, костюмерная, творческая мастерская, кабинет английского языка, помещение для занятий хора, а также ряд вспомогательных помещений.

После окончания проверки Главгосстройнадзор примет решение о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации.