РИАМО - 24 дек. Преступники обокрали банк на Дербеневской улице в Даниловском районе Москвы, брызнув в лицо сотрудникам из газового баллончика, подозреваемых в краже более 3,2 миллиона рублей задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В Калужской области были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 25- и 32-летний приезжие, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного», - говорится в материале.

В дальнейшем был задержан еще один предполагаемый соучастник преступления. По фактам кражи и разбойного нападения возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, выявляют другие эпизоды, связанные с подозреваемыми, а также проводят розыск возможных соучастников преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается.