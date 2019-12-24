РИАМО - 24 дек. Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову установят в Москве на территории, прилегающей к Театральному музею имени А. А. Бахарушина, сообщил на заседании во вторник председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

«Вопрос о размещении памятника на предложенной территории считать утвержденным. В ходе конкурса предлагается предложить несколько точек размещения. Речь идет об открытом конкурсе за счет средств бюджета Москвы. Департамент культурного наследия и Москомархитектура согласовали установку памятника», - сказал Воскресенский.

Члены комиссии также рассмотрели варианты с установкой памятника рядом с домом Ульянова и на Страстном бульваре. Однако в этих местах установка памятника была бы затруднена из-за наличия кабельных путей.

Михаил Ульянов – известный актер, режиссер и педагог. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и многих других. Скончался 26 марта 2007 года в Москве на 80-м году жизни.