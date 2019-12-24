РИАМО - 24 дек. Запущенный ринит может вызвать осложнения, и потому насморк лучше сразу лечить правильно, а когда у человека острый ринит и при этом нет температуры, надо стараться придерживаться постельного режима, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Если отлежаться дома не удалось, то на рабочем месте следует соблюдать ряд правил.

«Прежде всего, необходимо часто проветривать и увлажнять помещение. Пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами — подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор», — сказала заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Подмосковья Ирина Лукина.

Если заболевший пытался справиться с ринитом в течение 4-5 дней самостоятельно, а положительного результата нет, это говорит о том, что нужно посетить доктора, ведь примерно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную и может вызвать массу осложнений.

«При самолечении нельзя чрезмерно увлекаться сосудосуживающими препаратами. Ими можно пользоваться не более 5-7 дней, так как в противном случае может возникнуть медикаментозный ринит. Также не советую увлекаться народной медициной, к примеру, прогревать нос солью или вареными яйцами. Это позволяет устранить неприятные симптомы недуга, но только на начальной стадии», — добавила Лукина.

По ее словам, нужно и правильно сморкаться — аккуратно, без усилия и напряжения, особенно если нос уже плохо дышит и есть сильный отек. При этом лучше использовать не тканевые платки, а одноразовые бумажные.