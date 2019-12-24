РИАМО - 24 дек. Здание Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расположенное на Загородном шоссе, до конца передадут в структуру городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в рамках программы модернизации онкологической помощи на базе здания фонда будет организован один из четырех онкодиспансеров.

«На базе крупнейших больниц будет организовано шесть многопрофильных центров, к которым будут прикреплены один-два ближайших округа. На территории этих стационаров будет сформировано четыре онкологических диспансера. При многопрофильных центрах также будет создано шесть суперсовременных патоморфологических лабораторий», – сказала Ракова.

Таким образом, в одном взаимосвязанном комплексе учреждений будут работать онкологи, а также будет все необходимое техническое оборудование для проведения исследований и лечения.

Многопрофильные онкологические центры сформируют на базе Московской городской онкологической больницы №62, городской клинической больницы имени Д.Д. Плетнева, городской клинической онкологической больницы №1, городской клинической больницы имени С.П. Боткина, городской клинической больницы №40 и Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова.

Кроме того, на их территории создадут четыре онкологических диспансера. Они будут располагаться в новом корпусе ГКБ имени Д.Д. Плетнева, на базе ГКОБ № 1 и ГКБ имени С.П. Боткина, а также в здании бывшего родильного дома № 10 при ГКБ № 40 в районе Зюзино. В онкодиспансеры из ближайших поликлиник будут направляться пациенты с подозрением на рак для уточнения диагноза и дальнейшего наблюдения.