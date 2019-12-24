РИАМО - 24 дек. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала предложение об установке в городе скульптурной композиции, посвященной 100-летию театра имени Евгения Вахтангова, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Мы бы хотели увековечить память Вахтангова и дату образования театра скульптурной композицией. Мы пригласили Александра Рукавишникова - известного скульптора, который любит наш театр. И мы предлагаем установить за счет театра скульптурную композицию», - сказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Глава комиссии Игорь Воскресенский отметил, что установка композиции не потребует финансирования из городского бюджета.

«Учитывая, что это подарок Москве, значит, наше решение по существу, я думаю, является окончательным. Предложение поступило одобрить, возвести памятник и поддержать инициативу театра», - сказал Воскресенский.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова находится на Арбате. Днем рождения театра считается 13 ноября 1921 года, когда состоялась премьера спектакля «Чудо святого Антония», поставленного Вахтанговым.