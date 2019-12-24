РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В подмосковной Балашихе 25 общественным активистам вручили благодарности за вклад в развитие институтов гражданского общества, высокий профессионализм и активную жизненную позицию, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Награды общественным активистам вручили во вторник на итоговом пленарном заседании общественной палаты Балашихи во главе с ее председателем Еленой Жаровой, в котором также приняли участие эксперты, консультанты и члены палаты.

«Сегодня (24 декабря – ред.) по итогам работы за 2019 год от общественной палаты округа и Московской области мы наградили 25 граждан Балашихи, которые занимают активную жизненную позицию и кому не безразлична жизнь нашего города», – сказала Жарова.

Она добавила, что в ходе заседания подвели итоги работы общественной палаты за 2019 год и представили проект ежегодного доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества на территории Балашихи в 2019 году. Заслушали отчеты по итогам работы по полигону ТБО Кучино, реконструкции военных городков, которые проводили в рамках общественного контроля члены палаты.

В ходе заседания также обсудили результаты реализации социальных проектов, запущенных в текущем году общественной палатой на территории округа: цикла семинаров «Школа оптимального здоровья» в рамках программы губернатора школа «Активное долголетие», а также «Бизнес по-женски», занятий в клубе «Гармония», курсов компьютерной грамотности для пенсионеров, мастер-классов, и других проектов, которые набрали в течение года колоссальные обороты. Также в текущем году было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Юнармией.

«Мы как никто знаем проблемы общественных организаций и объединений, озвученных на заседаниях, круглых столах, советах общественной палаты. У нас в округе нет проблемы с открытостью власти. Глава Балашихи Сергей Юров, его заместители, представители профильных направлений приходят к нам на заседания, мы участвуем в совместных выездах. Мы выступаем связующим звеном между властью и обществом», – пояснила Жарова.

По итогам встречи собравшиеся обсудили планы предстоящих мероприятий на 2020 год. бщественная палата Балашихи была сформирована в 2010 году. В настоящее время в ее состав входят Более 45 членов.