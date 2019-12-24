РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска построили новое пожарное депо, которое начало функционировать и уже проводит набор персонала, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск построили новое пожарное депо для пожарной части №247, в состав которого входит 95 человек личного состава, включая 18 человек Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». В настоящее время пожарное депо уже функционирует и осуществляется набор персонала», – говорится в сообщении.

Двухэтажное здание пожарного депо включает в себя помещения для пожарной техники с постом технического обслуживания и смотровой ямой, пост мойки, мастерскую, башню для сушки пожарных рукавов, гараж оперативной техники, диспетчерскую, караульное помещение, комнату для приема пищи, учебный класс, помещения газодымнозащитной службы, комнаты отдыха водительского состава.

На втором этаже здания расположены кабинеты для руководящего состава, канцелярия, приемная, бухгалтерия, отдел кадров, кабинет психологической разгрузки, спортивный зал, раздевалка, помещение для сушки БОП, секретная часть, архив и комната отдыха.

Территория пожарного депо оборудована площадкой для парковки личного легкового автотранспорта сотрудников пожарной части, складскими помещениями контейнерного типа.

В учебно-спортивной зоне предусмотрена учебная пожарная башня, учебный резервуар на 50 кубометров с площадкой для стоянки автомобиля с пожарным гидрантом. На площадке для тренировок сделали 100-метровую полосу с препятствиями, а также баскетбольную и волейбольную площадки.

Проезжая часть улицы и тротуары напротив выездов с площадки пожарного депо будут оборудованы светофорами и световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофоров будет осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Территория пожарного депо оснащена системой охранного видеонаблюдения, ограждена металлическим забором, въезды (выезды) оборудованы распашными воротами и шлагбаумами. Для освещения проездов и тротуаров в ночное время смонтировано уличное освещение.

По всей благоустроенной территории пожарного депо высадили декоративные деревья и кустарники.