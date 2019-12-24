РИАМО - 24 дек. На сегодняшний день на портале «Добродел» зарегистрировано 1,6 миллиона пользователей, в том числе с начала этого года жители Подмосковья создали 779 тысяч аккаунтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Наиболее активно сервисом пользуются в Балашихе, Люберцах, Красногорске, Подольске, Химках, Мытищах, Одинцовском, Раменском и Ленинском городских округах», - говорится в сообщении.

Популярнейшими сферами по количеству обращений являются ЖКХ, дороги и благоустройство. Люди жалуются на парковку на газонах и зеленых насаждениях, неисправность игровых элементов на детских площадках, ненадлежащее содержание и эксплуатацию многоквартирных домов.

Также жителей волнуют несанкционированные свалки и навалы мусора во дворах и на территориях общего пользования, нарушения правил уборки дворов и ямы на дорогах.

Через «Добродел» в этом году поступило 956 тысяч сообщений, 600 тысяч жалоб решены, что подтверждено пользователями.

В ходе ведения работ по поступившим сообщениям было решено 14 тысяч проблем с парковкой на газонах и зеленых насаждениях, ликвидировано 11 тысяч нарушений графика вывоза бытовых отходов и 9 тысяч проблем, связанных с уборкой внутридворовых проездов.

На сайте в этом году создали 20 голосований, участниками которых стали 400 тысяч жителей. Наибольшее количество голосов отдано по вопросам благоустройства дворов, ремонта и строительства образовательных учреждений и дорог.

Портал «Добродел» - это единая книга жалоб и предложений Московской области. Он помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций.

«Добродел» представляет 24 ведомства, 45 категорий и 665 подкатегорий тем по всем направлениям жизни Подмосковья, от записи в детский сад до получения государственных услуг в электронном виде.