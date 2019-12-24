РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В ходе ремонта Климовской городской больницы №2 Подольска в подвальном помещении появилось несколько протечек, которые необходимо устранить, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений ВПП «Единая Россия» по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» Максимович проинспектировал ход капитального ремонта в инфекционном отделении ГБУЗ МО «Климовская городская больница №2».

«Совместно с замглавы администрации Евгением Соловьевым, главным врачом Климовской горбольницы №2 Иолантой Буравцовой и руководством подрядной организации обсудили проблемные вопросы на данном объекте. В подвальном помещении учреждения образовалось несколько протечек, которые необходимо устранить. Сложившуюся ситуацию взял под свой оперативный контроль», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что проверки объектов здравоохранения проводит постоянно по поручению главы Подольска Николая Пестова.