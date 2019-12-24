РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Детей с ограниченными возможностями здоровья из Мытищ поздравили с наступающим Новым годом, сообщается на сайте администрации города.

Во вторник прошел праздник в начальной школе - детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья. К ребятам пришел Дед Мороз со Снегурочкой и прибежала Мышка – главный символ наступающего 2020 года.

«Мы всегда очень тщательно готовимся к праздникам, учитывая все особенности детей. Мы постарались, чтобы дети получили заряд бодрости, хорошего настроения, чтобы ничего их не насторожило, не напугало. Так как детки особенные, мы продумали все до мелочей – подбор игр, персонажей и костюмов. Для наших воспитанников Новый год – это сказочный, радостный праздник, ожидаемый всеми», – сказала заместитель директора МБОУ «Начальная школа-детский сад для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» Алена Кузина.

Утренник состоялся для воспитанников младших дошкольных групп. К ребятам пришли главные персонажи Нового года, и у каждого была возможность поближе познакомиться с ними и поиграть. Вместе с Мышкой они кидали снежки через обруч, танцевали, веселились, с Дедом Морозом и Снегурочкой дружно водили хоровод. В завершение мероприятия дети получили в подарок по плюшевой мышке.

На сегодняшний день в этом учреждении 110 воспитанников: 70 ребят учатся в школе, 40 – дошкольники. В данное учреждение принимают детей с различными заболеваниями – ментальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь работают 4 дошкольных группы и группы учащихся 1-5 классов.