РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В Подольском музее пожарной охраны накануне Дня спасателя поздравили с праздником и наградили 50 лучших огнеборцев, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

На торжественном собрании в честь Дня спасателя присутствовали руководители и личный состав подразделений Подольского пожарно-спасательного гарнизона, и представители администрации и совета депутатов городского округа Подольск, руководители различных служб и предприятий города, а также ветераны.

«День спасателя отмечают 27 декабря. Накануне праздника в Подольском музее пожарной охраны с профессиональным праздником поздравили 50 огнеборцев из 12 пожарных частей округа. Главный показатель работы сотрудников МЧС – спасенные человеческие жизни. При ликвидации чрезвычайных ситуаций, на пожарах, авариях личным составом пожарно-спасательных подразделений городского округа Подольск только за 9 месяцев 2019 года спасено 46 человек и эвакуировано 315 человек», – сказал Леднев.

По его словам, за этот период огнеборцы сделали 5020 выездов, из них по тревоге 2 415, на тушение пожаров – 1 319 выездов. На проведение аварийно-спасательных работ их привлекали 549 раз, на помощь соседним гарнизонам – 52 раза, на помощь за пределами Московской области – 31 раз, на спасение людей на водных объектах 11 раз, на ДТП – 58 раз.

Благодарственное письмо губернатора Московской области вручили спасателю поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления силами и средствами Роману Овчаренко. Юбилейной медалью «90 лет Московской области» наградили заместителя начальника Подольского ТУСиС Владимира Селезнева. Грамоту начальника ГУ МЧС России по Московской области получил спасатель поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления силами и средствами Артем Николайчук.

Юбилейной медалью «10 лет ГКУ МО «Мособлпожспас» наградили диспетчера 309-й пожарной части Подольского территориального управления Анжелику Волкову, водителя пожарно-спасательного поста 257-й пожарной части Анатолия Кубасова, начальника караула 309-й пожарной части Игоря Чупахина. Помимо наград, сообщили о присвоении ряду сотрудников очередных специальных званий.