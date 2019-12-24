РИАМО - 24 дек. В Москве во вторник вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно перегружены Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, а также практически вся МКАД.

Затруднено движение в центре. Пробки наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Кремлевской набережных, на Лубянке, Новом Арбате, Тверской и многих других улицах.

Загружены Звенигородское шоссе, Кутузовский проспект, Ленинградский проспект, участок шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект, Бородинский мост.

Затруднено движение в районах Москоречье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Раменки, Якиманка, Беговой, Марьина Роща и многих других.

По прогнозу сервиса, ситуация на дорогах улучшится только после 21:00.