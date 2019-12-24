РИАМО - 24 дек. Третьяковская галерея 1 января будет закрыта, 2, 3, 4, 5, 7 и 9 января музей будет работать в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы галереи.

«Тридцатого декабря — понедельник, все выставочные и экспозиционные площадки музея закрыты для посещения. 31 декабря — Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Инженерный корпус, Новая Третьяковка и Западное крыло Новой Третьяковки открыты для посещения с 10:00 до 18:00 (кассы и вход — до 17:00). Музей-квартира А.М. Васнецова и Дом-музей В.М. Васнецова — закрыты», — говорится в сообщении.

Первого января все выставочные и экспозиционные площадки музея будут закрыты для посещения. 2, 3, 4, 5, 7 и 9 января — Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Инженерный корпус, Новая Третьяковка и Западное крыло Новой Третьяковки работают в обычном режиме: вторник, среда и воскресенье — с 10:00 до 18:00 (вход и кассы — до 17:00); четверг, пятница и суббота — с 10:00 до 21:00 (вход и кассы — до 20:00).

Музей-квартира А.М. Васнецова и Дом-музей В.М. Васнецова 2, 3, 4, 5, 8 января работают в обычном режиме: понедельник и вторник — закрыты; среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 10:00 до 17:00 (вход и кассы — до 16:00).

Шестого января Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Инженерный корпус, Новая Третьяковка и Западное крыло Новой Третьяковки открыты для посещения с 10:00 до 18:00 (вход и кассы — до 17:00).

Шестого и седьмого января Музей-квартира А.М. Васнецова и Дом-музей В.М. Васнецова закрыты.

Восьмого января Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Новая Третьяковка и Западное крыло Новой Третьяковки работают в обычном режиме: с 10:00 до 18:00 (вход и кассы — до 17:00). Инженерный корпус — закрыт.

Вход в музей платный.