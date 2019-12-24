РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Праздничный концерт «Новогодний MIX» пройдет в поселке Малаховка Люберец 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Культурно-досуговый центр «Союз» приглашает всех желающих 25 декабря на праздничный концерт «Новогодний MIX». Мероприятие пройдет в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Насыщенную концертную программу подготовили коллективы КДЦ «Союз»: студия народного танца «Русский сувенир» и вокальная студия «Ритм». В перерывах между номерами зрителей ждет интерактив от Деда Мороза и Снегурочки. В фойе культурного центра гости праздника смогут сделать памятные фото в резиденции Деда Мороза.

Начало концерта в 18:00. Он состоится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.