РИАМО - 24 дек. С 16 по 20 декабря в рамках операции «Елочка» государственные лесные инспекторы провели в Подмосковье 732 рейда для выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Работники лесничеств патрулируют лесной фонд и совместно с сотрудниками ГИБДД на мобильных и стационарных постах контролируют транспорт, выезжающий из леса. На определенных ранее маршрутах на территории государственного лесного фонда 98 передвижных групп провели 93 совместных патрулирования. За это время обнаружено 23 срубленных дерева. Сумма причиненного вреда составила почти 60 тысяч рублей.

«Любителей срубить елочку самостоятельно мы ждем в двух наших лесных питомниках – Дмитровском и Виноградовском, которые открыли свои двери 20 декабря. На ближайших выходных с 11:00 до 16:00 гостей здесь встретят праздничной программой», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках операции «Елочка» лесные инспекторы и лесничие провели свыше 1,8 тысячи патрулирований и выявили 41 факт незаконной вырубки хвойных деревьев.