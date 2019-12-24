РИАМО - 24 дек. На складе временного хранения ООО «Северная Звезда А&П» в Подмосковье задержали партию свежих мандаринов из Китая весом более 19 тонн, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Товар задержали на фитосанитарном контрольном посту. В мандаринах нашли карантинный для РФ объект – средиземноморскую плодовую муху.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», - говорится в сообщении.

Всю партию отправили на обеззараживание, как того требует фитосанитарное законодательство Российской Федерации. Обеззараживание проводило ФКП «Республиканский фумигационный отряд».