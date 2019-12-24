РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 дек. В люберецком отделении «Единой России» поздравили старейших членов партии, говорится в сообщении пресс-службы отделения.

«В рамках акции «Навстречу году 75-летия Великой Победы!» предложили пригласить в местное отделение партии ветеранов труда и тружеников тыла, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Было принято решение пригласить также старейших членов партии, которые стояли у истоков становления люберецкого местного отделения. Исполнительный секретарь местного отделения Владимир Беловодский подготовил новогодние подарки ветеранам и организовал чаепитие», – говорится в сообщении.

Беловодский отметил, что одним из важных направлений работы местного отделения является организационная работа и партийное строительство. Партийная организация городского округа Люберцы состоит из 136 первичных отделений. На учете в партии состоят 3 287 человек.

«За уходящий год в партию принято более 118 человек. Я считаю, что это не плохой показатель, но останавливаться на достигнутом нельзя», – подчеркнул Беловодский.