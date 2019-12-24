РИАМО - 24 дек. В подмосковном Долгопрудном открылась почта Деда Мороза, это одна из уникальных праздничных ярмарок, открытых в регионе к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Комитет по туризму Московской области и министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья подготовили список сказочных ярмарок Деда Мороза, расположенных в регионе.

«Написать письмо Деду Морозу – легко! В Долгопрудном все новогодние праздники будет работать сказочная почта Деда Мороза. Желающие смогут написать Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, отправив письмо или телеграмму зимнему волшебнику», — говорится в сообщении.

Ярмарка работает на Дирижабельной улице у дома №21 (площадь у МБУ «КДЦ «Полет»). Вход свободный.