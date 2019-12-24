РИАМО - 24 дек. Больные муковисцидозом смогут получать денежную компенсацию за лекарства, если препарата, полагающегося пациентам бесплатно, нет в пунктах выдачи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пилотный проект о компенсациях пациентам-льготникам стартовал 1 марта 2019 года. Правительство Москвы приняло решение расширить эксперимент, и с 2020 года в пилотный проект включат пациентов с диагнозом «муковисцидоз».

«Муковисцидоз – самое распространенное среди всех наследственных заболеваний. К сожалению, прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остается неблагоприятным. Теперь благодаря тому, что возможность получения денежной компенсации будет распространена на пациентов с этим заболеванием, они смогут максимально быстро приобрести подходящее лекарство и начать необходимое лечение», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В ноябре 2019 года возможность компенсаций предоставили пациентам с сахарным диабетом. Они смогут получать денежную компенсацию с 2020 года.