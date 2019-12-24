РИАМО - 24 дек. В Красногорске проходит II Международный фестиваль «Рождественская звезда», в рамках которого состоится множество концертов и мастер-классов, фестиваль продлится до 8 января, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«В программе: традиционные рождественские колядования, праздничные концерты, народные гулянья и мастер-классы», - говорится в сообщении.

В канун Нового года для посетителей выступят диджеи с разнообразными музыкальными программами, в рамках которых пройдут ежедневные дискотеки для детей в 17:00 и взрослых в 21:00 и сыграет уличный оркестр снеговиков.

Также на площадке фестиваля состоится шоу в исполнении группы «Найт-бит», выступит Юрий Кононов, народный артист России Гиа Гагуа, пройдет концерт группы «Экс-ББ». На сцене представит постановку театр «Вертеп», выступит «Имперский русский балет», на открытой сцене покажут программу творческие коллективы.

Восьмого января состоится захватывающее представление для всех зрителей - посередине площади встанет трехметровый рождественский самовар. В честь Рождества царь Берендей и его лесная братия угостят всех желающих берендеевским чаем и вкусными пирогами.

В этот день пройдут катания на оленях и собачьих упряжках с окрутниками и скоморохами. Около елки будут исполнять колядки и щедровки, состоятся гонки на санях на приз царя Берендея.

Как провести зиму в Подмосковье>>