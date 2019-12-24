РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Водитель Nissan X-Trail сбил 16-летнего подростка в Подольске, пострадавшего доставили в больницу, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

Авария произошла во вторник утром на улице Красная в микрорайоне Климовск.

«Водитель маршрутного такси остановился на остановке для высадки пассажиров. Перед маршрутным такси на проезжую часть вышел 16-летний молодой человек. Водитель Nissan X-Trail двигался по соседней полосе, он не успел среагировать и задел потерпевшего. Молодого человека госпитализировали с закрытым переломом лодыжки в детское хирургическое отделение Подольской больницы», – сказала сотрудница.

По ее словам, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. В зоне остановки пешеходного перехода не было.