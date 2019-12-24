РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. Победителей баскетбольного турнира среди школ выявили в городском округе Котельники, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в спорткомплексе «Котельники» прошел турнир по баскетболу среди образовательных организаций. К нему участники готовились на протяжении двух недель. За это время были выявлены самые сильные команды в образовательных учреждениях городского округа Котельники.

«По итогам турнира первое место заняла команда университета «Дубна» филиал «Котельники», второе место досталось команде из школы №2, третье место – команде школы №1. На четвертом месте оказалась команда школы №3», – говорится в сообщении.

Организаторами турнира выступили молодежный парламент при совете депутатов, администрация городского округа Котельники и спорткомплекс «Котельники».