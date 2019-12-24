РИАМО - 24 дек. Дети из Подмосковья, которые оказались в трудной жизненной ситуации, смогут попасть на ледовый мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяны Навки, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«4,5 тысяч детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приглашены на ледовый мюзикл Татьяны Навки», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 25 декабря в дворце спорта «Мегаспорт». Начало в 12:00.

Всего на территории Подмосковья в рамках празднования Нового года и Рождества состоится более 1,5 тысяч мероприятий, на которые пригласили более 650 тысяч детей.