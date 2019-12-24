РИАМО - 24 дек. В подмосковном Воскресенске 25 декабря откроется первая детская школа искусств «Элегия», построенная в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

С 1991 года школа располагалась в гимназии № 1 Воскресенска. В старом здании были открыты всего два отделения: музыкальное и хореографическое. В школе действовали камерный оркестр, ансамбль гитаристов, ансамбль эстрадно-спортивного танца «Ритм», оркестр народных инструментов.

«После капитального ремонта здание ДШИ обрело современный оборудованный концертный зал на 120 мест, учебные помещения для занятий инструментальным исполнительством, вокалом, хоровым пением, хореографией, изобразительным искусством, театральным искусством, компьютерной музыкой. Помещения оснастили необходимой мебелью, оборудованием, музыкальными инструментами», – говорится в сообщении.

Кроме того, обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Теперь концертный зал в новой школе будет самым крупным в детских школах искусств городского округа.

Новое здание школы позволит увеличить количество обучающихся до 600 человек (в настоящее время – 400 человек) и открыть новые отделения: театральное и изобразительное искусство, а также отделение компьютерной музыки.

На концерте в честь открытия на сцене будут установлены два новых рояля, приобретенные по нацпроекту «Культура», для гостей выступят дуэт преподавателей школы «Интермеццо», камерный симфонический оркестр и ансамбль гитаристов. Всего для школы приобретены три рояля, 21 фортепиано, духовые, струнные и народные инструменты.

«С 2013 года в Подмосковье построено пять детских школ искусств и отремонтировано 22 ДШИ. В 2019 году построена детская музыкальная школа «Элегия» в Воскресенске, завершается строительство Волоколамской детской музыкальной школы и вторая очередь Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» в Подмосковье будут отремонтировано 43 учреждения культуры – 37 ДК и шесть ДШИ на сумму почти 6 миллиардов рублей. Также построят 12 ДК, восемь ДШИ и три областных музея на сумму более 5 миллиардов рублей. Более чем 2 миллиарда рублей выделят на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами 222 образовательных учреждений культуры.

Кроме того, будут созданы 11 современных кинозалов и три модельные библиотеки, закуплено три автоклуба для обслуживания сельских населенных пунктов.