РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В Подольске завершились строительные работы по реконструкции лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ «Родина» в поселке Поливаново, там начали устанавливать оборудование и завозить мебель, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«Завершились строительные работы по реконструкции лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ «Родина» поселка Поливаново. Подано извещение об окончании строительных работ в Государственный строительный надзор Московской области. В настоящий момент в ходе итоговой проверки устраняются полученные от Госстройнадзора Московской области замечания. В ближайшее время планируется подача извещения для получения заключения о соответствии построенного объекта (ЗОС)», – говорится в сообщении.

В лечебный корпус оздоровительного центра «Родина» начали поставку и установку оборудования: холодильников, компьютеров, музыкальных центров, бытовой техники, спортивного оборудования, в том числе тренажеров, гимнастических стенок, баскетбольных колец, а также бытовой мебели (столов, шкафов, табуретов, тумб).