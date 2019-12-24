РИАМО - 24 дек. С сентября 2019 года в Московской области начал работать единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье», с момента запуска уже поступило свыше 15 тысяч звонков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты центра готовы проконсультировать по вопросам родов в медицинских организациях области, рассказать о предлагаемых услугах для беременных и молодых родителей, а также записать к врачу или подобрать наиболее удобный роддом.

«Ежедневно в колл-центр поступает более 120 звонков, порядка 20% из них – звонки из других регионов России. В беседе с будущей мамой операторы расскажут не только о необходимых документах и о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», но и о комплексной услуге», – сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В Подмосковье реализуются различные меры поддержки молодых родителей. Например, с 1 сентября этого года при выписке из роддома женщина может получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Еще во время нахождения в роддоме маме оформят необходимые документы, в том числе свидетельство о рождении, справку о рождении, полис ОМС, ИНН, СНИЛС, прикрепят малыша к поликлинике, оформят документы на получение материнского капитала, а также поставят на учет для дальнейшего приема в детский сад.

Позвонить в единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.